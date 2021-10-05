Москва, 5 октября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Комитет защиты национальных интересов провел анализ служебных документов посольства Великобритании в России, свидетельствующих о вмешательстве во внутреннюю политику России.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Информационная война

В телеграм-канале «Кремлевская прачка» были выложены служебные документы о проектной деятельности посольства Великобритании в Москве.Среди выложенных служебных документов есть отчет о проектной деятельности посольства Великобритании в Москве за 2018−2019 годы. В этот период британское посольство профинансировало в общей сложности 35 проектов в РФ. Объем финансирования составил 2 107 553 фунта стерлингов (примерно 175 095 502 рублей по среднегодовому курсу за 2018−2019 гг.).Примечательно, что среди получателей британских денег оказались организации, признанные в России иностранными агентами. Например, среди них присутствуют организации, занимающиеся пропагандой ЛГБТ-ценностей и отстаиванием интересов так называемых «уязвимых групп».В материалах о финансировании проектов в 2019—2020 гг. перечислены основные направления и цели, определенные программным бюджетом Министерства иностранных дел и по делам Содружества (Global Britain Fund, GBF). Самым крупным по финансированию направлением является поддержка Великобританией гражданского общества и прав человека в России, под которое традиционно маскируется поддержка общественно-политических инициатив в стране. Данное направление составляет 57% от общей суммы финансирования. В свою очередь, материалы о финансировании проектов в 2020—2021 гг. представлены 20 проектными заявками на общую сумму финансирования со стороны британского МИДа около 760 млн рублей.Среди медиаресурсов, подавших заявки на финансирование, например, представлены «Медиазона"* (признана в России СМИ-иноагентом). Это СМИ фигурирует дважды, один проект совместно с другой организацией-иноагентом «Зона права»*.Таким образом, можно утверждать, что посольство Великобритании в Москве в течение многих лет целенаправленно оказывает влияние на внутренние дела России, — указывает Комитет защиты национальных интересов на своей странице в социальной сети.

Инструментом выступают финансируемые посольством проекты российских НКО и СМИ (в том числе — признанные иностранными агентами), а также зарубежные организации.