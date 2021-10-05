Якутск, 5 октября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Якутии не смогут создать Всемирный центр мамонта без федеральной финансовой поддержки. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мамонт

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В рамках проекта «Всемирный центр мамонта» в республике собираются построить здания для хранения и изучения палеонтологических находок и развивать научный, культурно-этнографический и экспедиционный туристический кластер. Глава Якутии отметил, что более 90% всех находок останков мамонтовой фауны приходится на республику, а потому она должна стать реальным центром компетенции мирового уровня в этой сфере. На базе мамонтовой фауны в регионе намерены развивать туризм.

«Вопросы создания и строительства Всемирного центра мамонта должны решаться последовательно. Мы должны будем представить определенное предложение на уровне Арктического совета, где Россия сейчас является председателем. Вопросы финансирования данного объекта могут быть решены только при поддержке федерального бюджета», — сказал Айсен Николаев.

Концепция создания Всемирного центра мамонта будет доработана. Для его размещения планируется выбрать место.

Как сообщало ИА REGNUM, этот проект получил поддержку научного сообщества республики, ученых Российской академии наук. Создание Всемирного центра мамонта включено в Единый план мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.