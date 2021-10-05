Вашингтон, 5 октября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Студия Kinetic Games намекнула, что в ближайшее время в игре Phasmophobia могут появиться миссии с новыми призраками. Об этом 5 октября сообщает портал Comicbook.

Srcdn.com Скриншот из игры Phasmophobia

Разработчики опубликовали список, в котором кроме имён текущих 16 призраков присутствуют ещё две «размытые» позиции. В описании одного из новых привидений большинство слов также размыты, но видимый текст позволяет сделать вывод, что этот призрак будет имитировать некие действия и будет каким-то образом взаимодействовать с окружающей средой.

https://twitter.com/KineticGame/status/1445064546125766656

Напомним, релиз игры Phasmophobia в формате раннего доступа состоялся 18 сентября 2020 года. Эта игра в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов) предлагает геймерам выступить в роли охотников за привидениями. Ране ИА REGNUM сообщило, что разработчики добавили в Phasmophobia одиночный режим.