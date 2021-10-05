Нью-Йорк, США, 5 октября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Расходы на военные нужды всех стран мира выросли в 2020 году и достигли почти $2 трлн. Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу 4 октября на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

Накамицу отвечает в ООН за вопросы разоружения и международной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по итогам 2020 года Североатлантический альянс смог увеличить свои расходы на 3,9%, несмотря на пандемию коронавируса.