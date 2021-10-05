Бразилиа, 5 октября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Уличные карнавальные мероприятия в бразильском Сан-Паулу в 2022 году пройдут без коронавирусных ограничений. Об этом заявил мэр города Рикарду Нунес, сообщает G1.

Eric Benacek Сан-Паулу, Бразилия

«Если всё будет продолжаться в том же духе, что и сейчас, когда охват вакцинации растет, а смертность падает, будет карнавал. <…> Все идет к тому, что [мероприятие] состоится. Это будет самый масштабный уличный карнавал, по нашим оценкам [в нём поучаствуют], 15 млн человек», — сказал Нунес.

Городское управление здравоохранения отмечает, что полностью привиты от COVID-19 82% жителей Сан-Паулу.