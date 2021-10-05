Благовещенск, 5 октября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Амурской области продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Ревакцинировались от COVID-19 уже более 11 тыс. амурчан, прививки от гриппа поставили 123 252 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе правительства региона.

Wallspaper.ru Прививки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Читайте также: В Амурской области школьники стали болеть COVID-19 на 28,6% чаще

План прививочной кампании от гриппа выполнен на 26%. Прививки сделали 15,8% населения области. Вакцинированы от COVID-19 более 280 тыс. человек.

«Вакцинация против гриппа необходима всем, а людям из групп риска (дети, пациенты с хроническими заболеваниями) рекомендовано вакцинироваться как можно раньше, не дожидаясь подъёма заболеваемости. В обязательном порядке необходимо выдерживать интервал сроком 1 месяц между аппликациями разных вакцин. Одномоментно иммунизация против COVID-19 и гриппа не проводится», — отметила министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Приамурье выявили 848 граждан, заразившихся коронавирусом (неделей ранее — 829). Уровень заболеваемости за этот период вырос на 2,3%.