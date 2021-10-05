Улан-Удэ, 5 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Бурятии к 5 октября вакцинацию против коронавируса завершили более 294 тыс. человек. Первым компонентом привились 355,4 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Egov-buryatia.ru Врачи в Бурятии

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Темпы вакцинации остаются неудовлетворительными. Всего в республике вакцинировано 48% взрослого населения.

«Мы стремились к 60% охвата населения республики вакцинацией к 1 сентября, но достичь этого не удалось. К сожалению, вы сами видите, сами свидетели, что очень велика антипрививочная кампания, антипрививочное лобби», — передаёт газета «Номер один» слова замглавы управления Роспотребнадзора по региону Елены Кузьминой.

По её словам, людей с большим трудом удаётся убеждать в целесообразности прививки.