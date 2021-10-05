Токио, 5 октября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Создание военного альянса AUKUS одобрил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе телефонного разговора с главой правительства Австралии Скоттом Моррисоном 5 октября, сообщает агентство Киодо.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Японский лидер заявил, что односторонние попытки ряда стран изменить статус-кво в Индо-Тихоокеанском регионе недопустимы. Участники беседы также отметили, что Япония и Австралия должны расширять сотрудничество для продвижения идей «свободного и открытого региона».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября бывший заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китая занять более решительную позицию на фоне действий США, Британии и Австралии, создавших AUKUS.