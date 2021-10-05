Кито, 5 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил о соблюдении закона, предусматривающего запрет на имущество в офшорах для госслужащих. Соответствующее заявление эквадорского лидера опубликовано в его социальных сетях.

Samurai Juan Гильермо Лассо

«Я соблюдаю и всегда соблюдал закон о проведении народного голосования, проведённого 19 февраля 2017 года, который запрещает кандидатам на выборные должности и государственным служащим владеть имуществом в офшорных зонах. Это то, что я указал в декларации, требуемой для регистрация моей кандидатуры; регистрация, которая, стоит напомнить, была оспорена и отклонена как необоснованная как в административном, так и в судебном порядке», — написал Лассо.

Он напомнил, что большинство из упомянутых в «досье Пандоры» компаний были юридически распущены в прошлом, а с теми, которые еще существуют, он не имеет никакой связи: «Общеизвестно, что мои активы, содержащиеся в декларации об имуществе, представленной Главконтролю, является результатом моей работы в банке Гуаякиль на протяжении всей жизни. Все мои доходы были задекларированы, и я платил соответствующие налоги в Эквадоре, и я стал одним из крупнейших налогоплательщиков в стране».

Лассо также отметил, что его инвестиции в Banco Guayaquil структурированы через траст GLM Trust, находящийся в полной собственности Fideicomiso GLM, полностью эквадорской компании, управляемой надзорной компанией фондов и трастов, контролируемой компетентными органами: «Все инвестиции, которые я делал в Эквадоре и за рубежом, всегда были в рамках закона».