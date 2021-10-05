Ханты-Мансийск, 5 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Югре вынесен приговор в отношении чиновника департамента промышленности ХМАО за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Судом установлено, что в 2018—2020 годах чиновник взял взятку за оказание услуг по заправке автомобиля топливом на сумму более 340 тыс. рублей, способствовал фермерскому хозяйству в беспрепятственном получении субсидии и бесконтрольной её трате.

С учётом сотрудничества со следствием, обвиняемый приговорён судом к пяти годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 600 тыс. рублей, а также к лишению права занимать должности на государственной и муниципальной службе течение трёх лет.