Пермь, 5 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Перми проходит акция «Учительская аллея: 100 на 100». В честь 100 выдающихся учителей около школ на территории региона посадят 100 клёнов, сообщает пресс-служба администрации города.

ПГГПУ Саженец клёна

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Первые саженцы появились 4 октября около лицея №5. В честь заслуженных педагогов посадили пять кленов. Во время акции деревья украсят также территорию школы №132 и гимназии №5 в Перми. В мероприятиях участвуют школьники, учителя, волонтеры.

Инициатива проведения акции принадлежит Пермскому государственному гуманитарно-педагогическому университету. Вуз проводит акцию в честь своего 100-летия и в честь Дня учителя. Акция пройдёт осень 2021 года и весной 2022 года.