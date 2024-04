Вашингтон, 5 октября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Участники рок-группы KISS выступили против так называемой «культуры отмены». Об этом 5 октября сообщает портал We Got This Covered.

Павел Проскурня ИА REGNUM Выступление группы «Kiss» в Петербурге

Во время очередного концерта авторы YouTube-канала The Bombadcast спросили членов музыкального коллектива о том, что они думают по поводу ситуации с увольнением актрисы Джины Карано из проекта сериала «Мандалорец». Джин Симмонс сказал, что ему очень понравилось это шоу, и отметил, что Disney следовало оставить Карано. «Дело не в политике, а в том, хорошая ли ты актриса», — заявил Симмонс.

«Вся эта культура отмены очень опасна — идея о том, что люди не могут высказать свое мнение. В этом же суть свободы», — подчеркнул Пол Стэнли. Он также предложил людям задуматься о том, что кто-то может лишиться работы лишь из-за высказываний, которые кому-то не понравились.