Участники рок-группы KISS выступили против «культуры отмены»
Вашингтон, 5 октября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Участники рок-группы KISS выступили против так называемой «культуры отмены». Об этом 5 октября сообщает портал We Got This Covered.
Во время очередного концерта авторы YouTube-канала The Bombadcast спросили членов музыкального коллектива о том, что они думают по поводу ситуации с увольнением актрисы Джины Карано из проекта сериала «Мандалорец». Джин Симмонс сказал, что ему очень понравилось это шоу, и отметил, что Disney следовало оставить Карано. «Дело не в политике, а в том, хорошая ли ты актриса», — заявил Симмонс.
«Вся эта культура отмены очень опасна — идея о том, что люди не могут высказать свое мнение. В этом же суть свободы», — подчеркнул Пол Стэнли. Он также предложил людям задуматься о том, что кто-то может лишиться работы лишь из-за высказываний, которые кому-то не понравились.
Напомним, в феврале 2021 года Disney уволила Джину Карано из проекта сериала «Мандалорец» из-за того, что она разместила в соцсетях публикацию, в которой сравнила сторонников республиканской партии США с жертвами Холокоста. Пользователи соцсетей, которым это не понравилось, стали призывать «отменить» Карано,