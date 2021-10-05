Варшава, 5 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Переход к экономике с нулевыми выбросами к 2050 году станет возможным при условии, что мощность реакторов атомных электростанций во всём мире будет увеличена в три раза, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. Об этом 4 октября сообщило издание Nuclear Engineering International.

Атомная электростанция

По его словам, более 90% всех созданных электрогенерирующих мощностей за последние два года приходилось на возобновляемые источники энергии, однако одновременно они создают некоторые проблемы. Так, при уменьшении доли производства ядерной энергии в Европе с 20% до 5% возникший дисбаланс может повлиять на безопасность энергетики.

«Если атомная энергетика выйдет из строя, как мы в Европе собираемся сбалансировать рынки, обезопасить электроснабжение и удерживать цены на энергию на доступном уровне?» — спросил он, выступая на третьей министерской конференции Партнерства по трансатлантическому сотрудничеству в области энергетики и климата (P-TECC) в Варшаве.

Бирол добавил, что увеличение генерации на АЭС в три раза потребует ввода 30 ГВт новых ядерных мощностей каждый год. Он допустил также, что часть этих потребностей может быть покрыта за счёт строительства небольших модульных реакторов.