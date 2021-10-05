Майма, Алтай, 5 октября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшую неделю коронавирус выявлен у 36 школьников, пяти студентов и семи дошкольников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пустой класс

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

В связи с этим, по словам министра образования и науки республики Ольги Саврасовой, полностью на дистанционный режим переведены Майминский сельскохозяйственный техникум и детский сад села Верх-Апшуяхта Шебалинского района.

«Частично ограничения действуют для 28 классов в 17 школах региона, для четырех групп в четырех детских садах, а также для одной группы Горно-Алтайского педагогического колледжа», — добавили в правительстве.

Читайте также: План вакцинации от COVID-19 на Алтае выполнен на 74%