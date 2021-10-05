В России обанкрочен старейший ликероводочный завод
Белгород, 5 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Арбитраж Белгородской области признал банкротом «Валуйский ликеро-водочный завод», который ведёт историю с 1887 года. В отношении АО было введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев, передаёт ИА REGNUM.
Решением судьи Курепко конкурсным управляющим назначен Дмитрий Трапезников, которому назначили ежемесячную выплату в размере 30 тыс. рублей. Данные об управляющем внесены в ЕГРЮЛ 3 октября 2021 года.
«Выплаты осуществлять во внеочередном порядке за счёт имущества должника», — уточнила судья относительно оплаты услуг управляющего.
Следующий отчёт управляющего намечен на 16 марта 2022 года.
Напомним, финансовые претензии к заводу в 2020 году появились сразу у ряда кредиторов.
Справка: завод создан в 1996 году, но работает с 1887 года. Средняя численность работников на начало 2021 года — почти 100 человек, что на 180 человек меньше, чем годом ранее. Два года подряд, начиная с 2019 года, предприятие указывает чистую прибыль. По итогам 2020 года она составила 82,772 млн рублей против 14,7 млн рублей годом ранее.