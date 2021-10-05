Белгород, 5 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Арбитраж Белгородской области признал банкротом «Валуйский ликеро-водочный завод», который ведёт историю с 1887 года. В отношении АО было введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев, передаёт ИА REGNUM.

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Решением судьи Курепко конкурсным управляющим назначен Дмитрий Трапезников, которому назначили ежемесячную выплату в размере 30 тыс. рублей. Данные об управляющем внесены в ЕГРЮЛ 3 октября 2021 года.

«Выплаты осуществлять во внеочередном порядке за счёт имущества должника», — уточнила судья относительно оплаты услуг управляющего.

Следующий отчёт управляющего намечен на 16 марта 2022 года.

Напомним, финансовые претензии к заводу в 2020 году появились сразу у ряда кредиторов.