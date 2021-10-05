Якутск, 5 октября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Жители Якутии жалуются в соцсетях, что передвигаться на легковом автомобиле по федеральной автодороге «Колыма» стало очень трудно. Трасса представляет собой грязевое месиво с внушительными колеями, транспортный поток иногда вынужденно останавливается.

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«Каждый год, после обильных осадков участок Федеральной Автодороги «Колыма» с 60 по 150 километр размывает до такой степени, что периодически останавливает транспортный поток на несколько часов, а то и дней. Мне повезло, в этот раз я был на лендкрузере 105, поэтому лично для меня в этот раз чурапчинский участок не создал особых проблем, чего не скажешь о других автомобилистах», — написал в телеграм-канале житель Якутии Максим Шириков.

По его словам, с каждым годом эта дорога становится лучше, но полностью решат проблему грязи только асфальт и правильное водоотведение. Особое внимание якутянин обращает на то, что «Колыма» является федеральной автодорогой, а не «просёлочной, по которой за грибами ездят местные жители».

"Национальный проект «Дороги»: полежи в грязи, ремонтируя свое авто!», «Терпеть до лучших времён?» — комментируют видео с автодороги «Колыма» жители республики.

Представители органов власти и ФКУ Упрдор «Колыма» молчат и не комментируют плохое состояние федеральной автодороги.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе активисты ОНФ Магаданской области заявляли, что на территории Якутии плохо содержа федеральную автодорогу «Колыма». Общественникам не понравились участки дороги с «гребёнкой», торчащими из дорожного покрытия крупными камнями, сильной пылью и песком.