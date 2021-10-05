Улан-Удэ, 5 октября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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По данным штаба, одному из скончавшихся было меньше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1862 человека.

По ситуации на 5 октября, в стационарах республики лечатся 596 пациентов, состояние 479 из них осложнено внебольничной пневмонией. В реанимации находится 66 тяжёлых больных, из которых 31 подключён к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 742 койки: занято — 596, свободно — 146 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,3%», — отметили в оперштабе.