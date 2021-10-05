Кито, , 06:38 — REGNUM Прояснить информацию и документы, представленные в так называемом «досье Пандоры», призвали президента Эквадора в Национальной ассамблеи (парламенте) страны Гильермо Лассо. Об этом 4 октября сообщил на своем сайте руководитель контрольной комиссии законодательного органа Фернандо Вильявисенсио.

Флаг Эквадора (сс) Yamil Salinas Martínez

В указанном деле говорится, что глава государства был связан с десятью офшорными компаниями и трастами американских штатах Южная Дакота и Делавэр, а также в Панаме. Кроме того, в запросе Вильявисенсио сказано, что Национальная ассамблея намерена изучить документы не только из «досье Пандоры», но и материалы расследования ICIJ 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанский телеканал La Sexta передал о том, что налоговые органы Испании пообещали расследовать информацию о связанных с офшорами возможных коррупционных схемах, полученных на основе публикации «досье Пандоры».

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