Южно-Сахалинск, 5 октября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Глава Росрыболовства Илья Шестаков 5 октября на встрече с губернатором Сахалина Валерием Лимаренко в Южно-Сахалинске поддержал создание в Корсакове современного рыбного порта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Varpe.org Свободный порт Корсаков

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«Создание логистического распределительного центра для обработки рыбы и морепродуктов позволит вернуть отечественный бизнес на российскую территорию, на Сахалин. Сейчас, из-за нехватки современных мощностей по приемке, переработке и хранению водных биоресурсов, уловы дальневосточников уходят в иностранные порты. Например, в корейский Пусан», — считает Лимаренко.

Соглашение о создании нового рыбного порта на полях Восточного экономического форума в сентябре 2021 года подписали Минвостокразвития, правительство Сахалина, компании «Гидрострой» и «Антей Управление Активами».

Планируется, что ежегодный объём в порту составит 1 млн тонн рыбы и морепродуктов ежегодно. В его составе будут рыбоперерабатывающий завод, жиромучной завод, холодильники на 10 и 5 тыс. тонн, а также грузовая контейнерная площадка.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с 8 по 17 октября состоится первый фестиваль «Камчатка рыбацкая».