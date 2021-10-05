Тарбагатайский район, Бурятия, 5 октября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В Тарбагатайском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в операции участвовали представители ФСБ и ОМОН Росгвардии.

МВД по Бурятии Незаконная рубка леса в Бурятии

Трое жителей села Верхний Саянтуй 42−50 лет в момент задержания занимались заготовкой древесины — один раскряжевывал деревья, второй трелевал их к погрузочной площадке, третий распиливал на сортименты.

«Всего ими было спилено 24 сосны. Ущерб от противоправных деяний оценивается на сумму около 730 тысяч рублей. Установлено, что древесину фигуранты заготавливали для дальнейшей реализации», — отметили в ведомстве.

Ранее один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса. При этом официально они нигде не работают. К настоящему времени «чёрные лесорубы» признались в содеянном, у них изъяты две внедорожника, грузовик и так далее. Возбуждено уголовное дело.

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