Куала-Лумпур, 5 октября 2021, 06:32 — REGNUM МИД Малайзии 4 октября выразил послу Китая протест в связи с незаконным присутствием и деятельностью судов КНР в исключительной экономической зоне у побережья страны. Об этом 5 октября сообщает портал Malaysiakini.
В заявлении внешнеполитического ведомства подчёркивается, что позиция и действия Малайзии «основаны на международном праве и направлены на защиту суверенитета и суверенных прав страны в её территориальных водах». В связи с чем Куала-Лумпур будет уделять «первостепенное значение» защите национальных интересов в пределах исключительной экономической зоны Малайзии в Южно-Китайском море, на часть акватории которого претендует Пекин.
По данным СМИ, 26 сентября в исключительной экономической зоне Малайзии, примерно в 140 километрах от побережья штата Сабах, было замечено китайское исследовательское судно «Да янхао», имеющее отношение к разведке запасов нефти в прибрежном шельфе.
Как сообщало ИА REGNUM, член палаты представителей Индонезии Дэйв Лаксоно заявил, что правительство должно занять твёрдую позицию в отношении китайского исследовательского судна, которое обнаружили вблизи индонезийского острова Натуна.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Индонезии призвали проявить твердость в отношении китайских кораблей