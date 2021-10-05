Куала-Лумпур, 5 октября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. МИД Малайзии 4 октября выразил послу Китая протест в связи с незаконным присутствием и деятельностью судов КНР в исключительной экономической зоне у побережья страны. Об этом 5 октября сообщает портал Malaysiakini.

VOA Территориальные споры в Южно-Китайском море

Malaysiakini «Министерство иностранных дел (вчера) вызвало посла Китайской Народной Республики, чтобы передать позицию Малайзии и выразить протест против присутствия и деятельности китайских судов, включая исследовательское судно, в исключительной экономической зоне Малайзии (ИЭЗ) у побережья (штатов) Сабах и Саравак».

В заявлении внешнеполитического ведомства подчёркивается, что позиция и действия Малайзии «основаны на международном праве и направлены на защиту суверенитета и суверенных прав страны в её территориальных водах». В связи с чем Куала-Лумпур будет уделять «первостепенное значение» защите национальных интересов в пределах исключительной экономической зоны Малайзии в Южно-Китайском море, на часть акватории которого претендует Пекин.

По данным СМИ, 26 сентября в исключительной экономической зоне Малайзии, примерно в 140 километрах от побережья штата Сабах, было замечено китайское исследовательское судно «Да янхао», имеющее отношение к разведке запасов нефти в прибрежном шельфе.

Как сообщало ИА REGNUM, член палаты представителей Индонезии Дэйв Лаксоно заявил, что правительство должно занять твёрдую позицию в отношении китайского исследовательского судна, которое обнаружили вблизи индонезийского острова Натуна.