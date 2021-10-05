Остров Хоккайдо, Япония, 5 октября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Как минимум три человека пострадали в результате пожара на предприятии по производству фейерверков в северной японской префектуре Хоккайдо. Об этом 5 октября сообщает телеканал NHK.

Пожар

Возгорание произошло на заводе в городе Отару, в настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчёты. По предварительной информации, при пожаре пострадали три человека, они госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

По словам очевидцев, горение в здании продолжается, периодически слышны взрывы и залпы фейерверков. Спасатели призывают местных жителей держаться подальше от места пожара.

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