Сантьяго-де-Керетаро, Мексика, 5 октября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Более 3,5 тысяч жилых домов на территории штата Керетаро в центральной части Мексики оказались затопленными из-за выхода из берегов рек, который был вызван ливнями. Об этом сообщает газета Milenio со ссылкой на власти штата.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

По словам губернатор Керетаро Маурисио Кури, специалисты начнут оценивать ущерб от наводнений уже 6 октября.

«Завтра 120 человек приступят к составлению списков, они увидят, сколько людей проживают там постоянно, сколько — арендуют жилье, мы посмотрим, какие у нас будут возможности, чтобы подобрать решение для каждого», — сказал Кури.

Ранее из затопленных мексиканских районов были эвакуированы более трёх тысяч местных жителей.