Париж, 5 октября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Сотрудник Ubisoft подтвердил одну давнюю теорию поклонников серии видеоигр Far Cry. Об этом 5 октября сообщает портал Comicbook.

Спустя 12 лет после релиза игры Far Cry 2 креативный директор проекта Клинт Хокинг сказал, что Джек Карвер из первой Far Cry и Шакал из сиквела — это один человек. «Джек Карвер в оригинальной Far Cry был хитрым мошенником, контрабандистом и торговцем оружием», — сказал Хокинг, пояснив, что Карвер превратился в Шакала после того, как увидел то, что происходило на острове в первой игре.

«Возможно, это случилось из-за наркотиков, может быть, это посттравматическое стрессовое расстройство, или, возможно, он таким и был», — отметил разработчик, — но идея в том, что десять лет спустя он перешёл на новый уровень игры с контрабандой и оказался втянут в этот конфликт».

Отметим, поклонники Far Cryдавно заметили сходство между протагонистом Far Cry и антагонистом Far Cry 2. Они, в частности, обращали внимание на то, что оба персонажа в прошлом служили на флоте, что Карвер в итоге торговцем оружием, и что Шакал инициировал конфликт в Far Cry 2 из-за оружейного бизнеса.