Горно-Алтайск, 5 октября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил учителей с их профессиональным праздником. По его словам, 5 октября страна чествует представителей самой важной и нужной профессии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Altai-republic.ru Олег Хорохордин

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Именно учителя, по его мнению, отвечают за воспитание детей, учат их самостоятельно мыслить, принимать верные решения, любить свою малую Родину.

«Каждый человек наверняка с особой теплотой вспоминает школьные и студенческие годы, своих педагогов — наставников, которые давали знания и умения, окружали вниманием и поддержкой от первого звонка до выпускного бала», — отметил он.

В настоящее время в республике трудятся более 3,5 тыс. учителей 650 педагогов допобразования, около 400 преподавателей вузов и средним учебных заведений. В их числе продолжают работать «ветераны педагогического труда».