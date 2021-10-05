Владивосток, 5 октября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Концепция нового городе Спутника рядом с Владивостоком обретёт контурные очертания уже в 2022 году, к очередному ВЭФ. Предполагается, что в городе могут появиться тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, для чего привлекут иностранных архитекторов и девелоперов, рассказал РИА Новости глава Министерства развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Марина Александрова ИА REGNUM Обитатели клетки

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«Создать в рамках этого пространства [города Спутника] тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Например: японский квартал, китайский квартал, корейский квартал, которые мы могли бы дать возможность спроектировать и реализовать архитекторам и девелоперам из соответствующих стран. И, таким образом, Спутник будет центром современной архитектурной мысли Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Чекунков.

При этом доминирующей идеей в Спутнике будет российская концепция.

Для нового города выделят 383 га рядом с ТОР «Надеждинская». Он будет рассчитан на 300 тыс. человек, для которых построят 2,8 млн квадратных метров жилья.

«Ни в коем случае Спутник не будет тем, что называют «человейником». Цель Спутника — стать самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке России», — сказал Алексей Чекунков.

«Менее 10 кв. метра на человека, палаточный, что ли?», — прикинули авторы телеграм-канала «Барахло».

Как сообщало ИА REGNUM, на площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморья, ВЭБ. РФ и ООО «ПроГород» о создании нового города Спутник в ТОР «Надеждинская», которая находится в менее, чем в 30 км от Владивостока.

«Спутник спроектируют с красивой набережной, жители старого Владивостока будут туда ездить гулять», — мечтает Чекунков.