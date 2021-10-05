Кызыл, 5 октября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года подтверждён 12 181 случай инфицирования.

Коронавирус

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«Из 59 заболевших мужчин — 23, женщин — 36. По возрасту: детей до 17 лет — 14, от 18 до 49 лет — 25, от 50 до 64 лет — 13, старше 65 лет — 7», — отметили в ведомстве.

Госпитализировано за сутки 16 человек. Таким образом, в стационарах республики в настоящее время лечатся 306 пациентов с COVID-19, в том числе 31 ребёнок и 18 беременных женщин. 18 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда, по состоянию на 5 октября, составила 68%. На амбулаторном лечении находятся 285 носителей коронавируса.