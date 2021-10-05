Вашингтон, 5 октября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Причиной масштабного сбоя в работе социальных сетей и мессенджеров стали изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом 5 октября сообщила команда инженеров компании Facebook в своём заявлении на странице в одноимённой социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Facebook

Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, вызвали неполадки, прервавшие связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», — сказано в сообщении сотрудников компании.

При этом уточняется, что при глобальном сбое утечки данных пользователей Facebook, либо принадлежащих компании мессенджеров, в сеть зафиксировано не было.

Отмечается, что на фоне масштабного сбоя произошло проседание акций компании Facebook, в результате чего её глава Марк Цукерберг потерял около семи миллиардов долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель WhatsApp заявил о полном восстановлении сервиса после сбоя.