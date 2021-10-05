Горно-Алтайск, 5 октября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В Республике Алтай осуждён бывший гендиректор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его признали виновным в превышении полномочий с причинением тяжких последствий и растрате в крупном размере.

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По данным следствия, в 2015—2018 годы первый зампред регионального правительства вместе с осужденным Михаилом Карпенко и главой управления капитального строительства республики Александром Вайдуровым организовал строительство системы оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок». При этом экспертизы проектной документации проведено не было.

«На основании представленной Карпенко и подписанной Вайдуровым документации на расчётный счет подрядной организации были перечислены бюджетные средства в размере более 505 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы на общую сумму более 136 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в начале 2018 года Карпенко растратил вверенные ему 295 тыс. рублей, принадлежащие агентству.

Уголовное дело про экс-директора было выделено в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате Михаил Карпенко приговорён к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск о возмещении ущерба в размере 136,7 млн рублей в пользу государства, а также 295 тыс. рублей в пользу агентства.

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