Улан-Удэ, 5 октября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 81 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 59 462. 48% или 28 586 из них зарегистрировано в столице региона Улан-Удэ.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 45 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 50 938 человек. В списке контактных лиц, по состоянию на 5 октября, находится почти 3,2 тыс. жителей.