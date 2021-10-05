Михайловский район, Приморский край, 5 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В селе Михайловка Приморья запустили новые очистные сооружения канализационных стоков по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщили 5 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморского края Новые очистные в Приморье

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Старые очистные были сильно изношены и не справлялись с объёмами канализационных стоков, поэтому объект включили в программу «Чистая вода», которая стала частью нацпроекта.

Новые очистные сооружения — модульный комплекс, включающий несколько объектов — три насосные станции, блоки биологической и механической очистки, блок обезвоживания и здание реагентного хозяйства.

На строительство сооружений выделено более 200 млн рублей из бюджетов всех уровней.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, ввод в эксплуатацию комплекса позволит качественно изменить экологическую ситуацию в Михайловке.

«Сейчас в семи муниципалитетах региона идёт строительство объектов водоснабжения и водоочистки, часть из них запустим уже в этом году. За годы реализации программы в крае заработали десятки водоводов, станций обезжелезивания и водоочистки, что позволило повысить качество жизни для десятков тысяч приморцев», — сказала Елена Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Выдрино в Кабанском районе Бурятии установлен фундамент новых очистных сооружений — установка блочно-модульной станции биологической очистки планируется в ноябре.