Якутск, 5 октября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Шамана Александра Габышева, выступавшего против политики президента РФ Владимира Путина, отправили в психиатрическую больницу Новосибирска. Об этом сообщается в официальном ответе из СИЗО №1 в Якутии, который опубликовал в соцсетях адвокат шамана Алексей Прянишников.

Аркадий Зарубин Шаман

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«Габышев Александр Прокопьевич направлен 25.09.2021 для прохождения лечения в ФКУ «Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением МЗ РФ», — говорится в документе.

Адвокат Александра Габышева намерен выяснить, что эта за больница и какая у неё репутация. Алексей Прянишников также пообещал информировать своих подписчиков о состоянии шамана.

Как сообщало ИА REGNUM, шаман был задержан в Бурятии в сентябре 2019 года во время пешего поход из Якутии в Москву, целью которого было «изгнать Путина» и «вернуть народовластие». 27 сентября Верховный суд Якутии приговорил его к принудительному лечению в психиатрической клинике.