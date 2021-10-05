Киров, 5 октября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в инфекционной больнице в городе Кирове. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области.

Stroypuls.ru Пожар

Возгорание произошло в одной из палат пятого корпуса третьего отделения больницы. К ликвидации пожара привлекались 36 человек и 11 единиц техники. В целях безопасности была проведена эвакуация персонала и пациентов медучреждения, всего было эвакуировано 36 человек, спасены шесть человек.

В результате пожара погибли два человека. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возгорания. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Эвакуированные пациенты были размещены по другим медучреждениям Кирова для дальнейшего лечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в больнице города Кирова.