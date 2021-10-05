Будущее Тувы зависит от труда учителей — глава республики
Кызыл, 5 октября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг 5 октября поздравил педагогов с их профессиональным праздником. По его словам, начало октября навсегда связано с Днём учителя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что этот праздник вызывает тёплые и трогательные чувства у всех граждан страны.
«Для меня лично День учителя — это особый день. Он связан с моим отцом — учителем, директором школы. И я прекрасно понимаю, что значит быть учителем. Труд учителя не только один из самых благородных и созидательных, но и один из самых трудных и ответственных», — написал он.
Руководитель региона добавил, что будущее республики зависит от работы учителей, поскольку они формируют мировоззрение целых поколений людей.
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