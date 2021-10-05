Москва, 5 октября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. В понедельник, 4 октября Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Владимирской области Александра Авдеева и временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Максима Егорова. Оба они являются выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

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«Уже 41 выпускник программы кадрового резерва, которую не спроста называют «школой губернаторов», в настоящее время занимает должности глав регионов России. Почти половина руководителей субъектов — слушатели программ ВШГУ. Мы всегда очень радуемся успехам наших участников. Сегодня сразу двое из них были назначены Президентом России врио глав регионов», — рассказал директор ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор «АНО Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Последние пять лет Александр Авдеев был депутатом Госдумы от «Единой России», также в разные годы он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска. Уверен, что такой профессиональный опыт будет способствовать дальнейшему развитию региона. Александр Авдеев проходил обучение на первом потоке программы кадрового резерва. Мы с коллегами наблюдаем, как знания и навыки, которые участники резерва получают и развивают во время обучения, востребованы на всех уровнях власти», — отметил Алексей Комиссаров.

Также среди выпускников программы кадрового управленческого резерва трое в настоящее время занимают должности министров Правительства РФ, один — Генерального прокурора России. 33 выпускника программы являются заместителями федеральных министров.

«На программе обучаются слушатели с разным опытом. Например, выпускник четвертого потока Максим Егоров с декабря 2018 года занимал должность заместителя главы Минстроя России, до этого работал главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации и советником губернатора Тюменской области. То что на обучении встречаются управленцы с разными знаниями, дает возможность программе стать площадкой для развития, обмена мнениями, поиска лучших решений. Во время обучения абсолютно все участники работают над кейсами от губернаторов регионов, то есть погружаются лично в проблемы конкретного субъекта и стараются эффективно их решить. Кроме того, связи, которые формируются между участниками, помогают им эффективно решать вопросы на любых должностях. Считаю, что сформированные между слушателями коммуникации, приобретенные навыки и развитые компетенции помогут Максиму Егорову на новой должности», — сказал Алексей Комиссаров.

Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению Президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы — десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идет обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.

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