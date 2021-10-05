Москва, 5 октября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Лечить COVID-19 можно только «антивакцинами», поскольку вакцины приводят только к усилению инфекции, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в своей авторской передаче «Смысл игры» на платформе YouTube.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог привел ряд материалов, в том числе из «Парламентской газеты», в которых говорится о том, что российские сенаторы предложили ускорить регистрации в России некой «новой-старой» разработки саратовских вирусологов, показавшей эффективность в борьбе с коронавирусом у свиней, которая может иметь перспективы в лечении коронавируса и у людей.

Разработка принадлежит доктору наук Владиславу Ласкавому, который начал испытывать свой препарат на свиньях еще в 1977 году и сумел представить эффективное лекарство в 1997 году. При этом Ласкавый отмечает, что применение ориентированных на антитела вакцин при лечении коронавируса у свиней приводило к потере 60% поголовья.

«Есть и ещё один момент, который тревожит сенаторов и целый ряд учёных. В своё время Владислав Ласкавый на практике доказал — препаратами, основанными на антителах, лечить коронавирус нельзя. В советское время его не послушали — тогда вакцину проверяли на свиньях и в результате потеряли 65 процентов поголовья! «Сейчас «на выходе» находится новая «антительная» вакцина от коронавируса, и Владислав Ласкавый хочет донести до научного сообщества свои обоснованные, как мне кажется, опасения. Речь-то идёт сегодня о людях», — первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин

Кургинян отметил, что тогда, летом 2020 года, прозвучало очень важное заявление о невозможности бороться с коронавирусом при помощи вакцин, что в каком-то смысле является беспрецедентным. А главное здесь то, что это было сказано в практически официальном издании и из уст сенатора.

«Крайне важно также то, что сказано о невозможности лечить коронавирус препаратами, основанными на антителах. По мне так это главное, именно такая формулировка озвучена «Парламентской газетой»… Эта формулировка дорого стоит. Нужно иначе лечить! А что, можно только так, у нас теперь всё будут лечить при помощи антител, и никаких других видов лечения вообще не существует?» — заявил Кургинян.

По его словам, очень скоро придется признать, что так называемое антителозависимое усиление инфекции имеет место далеко не по отношению ко всем инфекциям. Верней, по отношению к одним инфекциям оно может не иметь существенного значения для организма человека, а по отношению к другим — иметь далеко идущие и очень серьезные последствия. Последнее касается лишь немногих инфекций, например COVID-19, о чём говорит уже множество данных.

«И если COVID-19 — это штука рукотворная, о чём говоря на всё более и более высоких уровнях, то нет никаких оснований утверждать, что у тех, кто это ручками создавал, не было идеи сделать ставку на подобное антителозависимое усиление инфекции… «мы сделаем так, что именно оно превратит опасное тяжелое заболевание в заболевание сокрушительное глобальное» со всеми этими новыми модификациями, для которых скоро не хватит букв всех алфавитов мира», — добавил политолог.

Он также добавил, что наличествующие факты говорят однозначно, что бороться с коронавирусом нужно при помощи других, в том числе самых современных открытий в области молекулярной биологии и других медицинских наук, самых современных препаратов, не являющихся вакцинами. И в каком-то смысле являющихся антивакцинами, то есть препаратами, не делающими ставку на формирование антител, более того, избегающими формирования антител.