Берлин, 5 октября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) потребовало от компании Nord Stream 2 AG гарантий того, что трубопровод «Северный поток — 2» будет соответствовать нормативным требованиям при вводе в эксплуатацию. Об этом 4 октября сообщило агентство Reuters.

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

«Сегодня Федеральное сетевое агентство запросило у Nord Stream 2 AG информацию и, при необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут соблюдены в части эксплуатации трубопровода», — говорится в письме немецкого BNetzA.

В агентстве подчеркнули, что запрашиваемые гарантии касаются «вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции межсетевого соединения в зону немецкого рынка».

Агентство сообщило также, что запрос в Nord Stream 2 AG связан возможным запуском газопровода в эксплуатацию «в ближайшее время».

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября стало известно о заполнении газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2». По достижении нужных показателей, начнётся дальнейшее тестирование системы.