Владивосток, 5 октября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Минздрав Приморья получит более 62 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами зараженных COVID-19 — распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает 5 октября корреспондент ИА REGNUM.

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Отмечается, что речь идёт о пациентах, которые получают лечение амбулаторно, на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.

В Приморье за минувшие сутки выдано 211 положительных тестов на коронавирус, зарегистрировано четыре летальных случая. Всего на 5 октября выявлено почти 70 тыс. носителей коронавируса, выздоровели более 62 тыс. приморцев, скончались 1167 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, проведение массовых мероприятий приостановлено во всех регионах России в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщила 4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.