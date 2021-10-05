Белгород, 5 октября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Белгородской области. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Stroypuls.ru Пожар

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 01:12 мск. Возгорание произошло в жилом доме на улице Павла Ющенко в посёлке Алексеевка. К ликвидации пожара были привлечены 23 человека и семь единиц техники.

В 02:00 мск пожар был ликвидирован полностью. В результате пожара погибли два человека: мужчина 1960 года рождения и женщина 1940 года рождения. Причины и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели людей, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате пожара в многоэтажном доме на юге Москвы.