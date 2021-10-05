Благовещенск, 5 октября, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил большую преданность педагогов региона своему делу и их неравнодушное отношение к ученикам. Об этом он заявил 5 октября в поздравлении с Днём учителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение) Василий Орлов

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«В Амурской области 295 школ и почти 7 тысяч учителей. Это настоящая армия преданных своему долгу профессионалов. Вы делаете великое дело. Ведь быть учителем — это большая ответственность. Именно от вашего мастерства, терпения и мудрости зависит то, какими вырастут наши дети, с каким багажом знаний и навыков, нравственных приоритетов они вступят во взрослую жизнь. Преданность своему делу и неравнодушное отношение к ученикам на протяжении долгого времени помогает удерживать высокую планку амурского образования», — сказал Василий Орлов.

Он отметил, что в Приамурье насчитывается более 30 педагогических династий, а три педагога имеют звание «Народный учитель Российской Федерации». Также глава региона выразил особую благодарность ветеранам педагогического труда, многие из которых продолжают трудиться и являются примером для молодых учителей.

Василий Орлов также назвал развитие системы образования в Амурской области приоритетным. Он напомнил, что в регионе строятся новые школы, открываются центры цифрового образования «IT-куб», технопарки «Кванториум», центры «Точка роста».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя якутян с днём учителя, отметил, что в республике образование всегда играло первостепенную роль. Он также подчеркнул важность не только развития системы образования, но и простой человеческой заботы о детях и назвал это служение учителей святой обязанностью.