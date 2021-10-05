Южно-Сахалинск, 5 октября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 5 октября поздравил педагогов островного региона с их профессиональным праздником — Днём учителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Букет для учителя

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В своём обращении к учителям Лимаренко подчеркнул, что главная составляющая образовательного процесса — это энергия педагогов. Губернатор пожелал учителям сохранить её на долгие годы.

«Уважаемые педагоги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя! Умение находить общий язык с детьми, передавать им знания и опыт — это труд, который всегда ценится особенно высоко. Он отнимает много сил и времени, но сполна окупается благодарностями учеников и их родителей. Именно вы закладываете основы, которые во многом определяют жизненный путь юных сахалинцев и курильчан. И наша общая задача — создать все условия для того, чтобы ребята получали качественное образование, становились высококлассными специалистами и занимали лучшие рабочие места на ведущих предприятиях региона», — подчеркнул губернатор Сахалина

Глава региона отметил, что для школ закупается новое оборудование, внедряются современные технологии, совершенствуется подготовка кадров в колледжах, техникумах и вузах.

Как сообщало ИА REGNUM, в системе образования Якутии трудятся 43 тысячи педагогических работников. Эта сфера самая крупная в республике, заявил 5 октября глава региона Айсен Николаев, поздравляя учителей с их профессиональным праздником.