Калининград, 5 октября, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Россия», подавший сигнал тревоги после вылета из аэропорта Санкт-Петербурга, успешно совершил посадку в Калининграде. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба аэропорта.

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Уточняется, что приземление прошло в штатном режиме, в настоящее время идёт выгрузка багажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

Экипаж авиалайнера после подачи сигнала тревоги принял решение продолжать полёт в аэропорт назначения в городе Калининграде. В настоящее время устанавливаются обстоятельства авиапроисшествия.

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