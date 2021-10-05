Хабаровск, 5 октября, 2021, 05:27 — ИА Регнум. В Хабаровске продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

ДТП

Читайте также: После ДТП под Хабаровском госпитализированы восемь взрослых и один ребёнок

ДТП произошло ночью 3 октября на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре, автобус ехал в Хабаровск.

Следствием задержан директор компании-перевозчика. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Основной версией случившегося является несоблюдение на предприятии режима труда и отдыха — по предварительным данным, водитель автобуса был отправлен в длительную поездку без сменщика, находился за рулём один и уснул, что повлекло утрату контроля над управлением транспортным средством и ДТП.

Расследование уголовного дела продолжается.

На утро 5 октября в больнице оставались два пострадавших. Остальные пассажиры выписаны для продолжения амбулаторного лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, девять человек, в том числе ребёнок пяти лет, были госпитализированы после ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае.