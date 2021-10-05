Нью-Йорк, США, , 05:10 — REGNUM Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расследующие инцидент с так называемым применением «химического оружия» в Сирии, делают фантастические заключения, которые противоречат законам физики и химии. С таким утверждением выступил 4 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Сирия samer daboul

«В наших учебниках, например, говорится о силе гравитации, которая при падении предметов с высоты вызывает их деформацию. То есть, цилиндры с хлором, якобы сброшенные с воздуха в городе Думе в апреле 2018 года, не могли не иметь характерных повреждений, как и кровать, на которую один из них якобы упал, не говоря уже о том, что клапан баллона не может остаться неповрежденным при прохождении через балки перекрытий», — прокомментировал дипломат один из выводов в отчёте группы по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО.

Напомним, эксперты этой группы настаивали на том, что Сирийская арабская армия применила химоружие, сбросив баллон с хлором на один из жилых домов.

«Наши представления, например, предполагают, что баллон не может успеть, как это утверждается в докладе ГРИ по Саракибу, наполовину заржаветь менее чем через 12 часов после падения на землю. Это опять же какая-то фантастическая скорость химических реакций», — продолжил Полянский.

Дипломат раскритиковал также вывод о кратере от якобы падения авиабомбы в Хан-Шейхуне, сделанные миссией ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) и ряд других нелепых заключений.

«Такими темпами ОЗХО сможет претендовать на еще одну Нобелевскую премию — на этот раз по альтернативной физике, за открытые новых законов», — добавил дипломат.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские дипломаты в ООН отвергают выводы групп при ОЗХО, расследующие инцидент с «применением химического оружия в Сирии». Москва считает, что подготовленных отчётах отсутствует независимый и беспристрастный подход к изучению фактов и требует рассмотреть имеющиеся доказательства без политизации вопроса.

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