Киров, 5 октября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. В Кирове утром 5 октября потушили пожар, возникший ночью в одной из палат отделения инфекционной больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области.

Pixabay.com Пожар

Информация о возгорании в палате 5 корпуса 3 отделения инфекционной больницы, расположенной по адресу г. Киров, ул. Ленина, 207, была опубликована пресс-службой ведомства в 03:10 по местному времени. В 04:29 было сообщено о том, что пожар ликвидирован.

пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области «Проведена эвакуация. Пациенты направлены на дальнейшее лечение в другие лечебные заведения города».

В тушении огня было задействовано 36 человек и 11 единиц техники. О возможных пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум четыре человека пострадали в результате пожара в жилом девятиэтажном доме на юге Москвы.