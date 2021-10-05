Учителя выполняют свой долг в непростых реалиях пандемии — глава Якутии
Якутск, 5 октября, 2021, 04:57 — ИА Регнум. В системе образования Якутии трудятся 43 тысячи педагогических работников. Эта сфера самая крупная в республике, заявил 5 октября глава региона Айсен Николаев, поздравляя учителей с их профессиональным праздником, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «День учителя: праздник педагогов в условиях пандемии — все новости»
Читайте также: С теплотой мы вспоминаем добрые слова и напутствия учителей — глава Колымы
По его словам, в республике образование всегда играло первостепенную роль. Вместе с тем, Айсен Николаев подчеркнул важность не только развития системы образования, но и простой человеческой заботы о детях и назвал это служение учителей святой обязанностью.
Глава региона также подчеркнул, что видит в учителях огромную силу для развития и укрепления региональной системы образования и обещал создать в республике равные условия обучения как для детей из Якутска, так и для жителей отдалённых сёл.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Колымы Сергей Носов, поздравляя учителей, отметил, что их почётный, подвижнический труд несёт благородную миссию по воспитанию молодого поколения.