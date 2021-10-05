Якутск, 5 октября, 2021, 04:57 — ИА Регнум. В системе образования Якутии трудятся 43 тысячи педагогических работников. Эта сфера самая крупная в республике, заявил 5 октября глава региона Айсен Николаев, поздравляя учителей с их профессиональным праздником, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«День учителя по праву является всенародно любимым праздником. В этот день мы выражаем в адрес наших учителей, педагогов и преподавателей свою глубокую признательность и благодарность, уважение за их самоотверженный труд и высокий профессионализм, верность выбранной профессии. В непростых реалиях пандемии учителя и педагоги, работники всей системы образования республики продолжают проявлять настоящий профессионализм, с достоинством выполняя свой долг. Ваша преданность благородному делу, которая даёт вам силы преодолевать все трудности ради своих учеников и воспитанников, это лучшее качество педагогического сообщества Якутии и залог будущего региональной системы образования», — сказал глава Якутии.

По его словам, в республике образование всегда играло первостепенную роль. Вместе с тем, Айсен Николаев подчеркнул важность не только развития системы образования, но и простой человеческой заботы о детях и назвал это служение учителей святой обязанностью.

Глава региона также подчеркнул, что видит в учителях огромную силу для развития и укрепления региональной системы образования и обещал создать в республике равные условия обучения как для детей из Якутска, так и для жителей отдалённых сёл.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Колымы Сергей Носов, поздравляя учителей, отметил, что их почётный, подвижнический труд несёт благородную миссию по воспитанию молодого поколения.