Якутск, 5 октября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Защита бывших депутатов Госсобрания Якутии, которых подозревают в коррупционных действиях, обжаловала постановление о продлении им домашнего ареста. Эту меру пресечения выбирают для Александра Уарова и Дмитрия Саввина с момента возбуждения уголовного дела, в течение 2,5 лет. Последний раз решение о продлении домашнего ареста экс-депутатов Якутский городской суд принял в сентябре, сообщило ИА Sakhaday.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Решение суда

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Защита народных избранников это постановление обжаловала, и 4 октября Верховный суд республики отменил для них меру пресечения. Инициировано новое судебное разбирательство, на котором будет выбран другой способ ожидания приговора экс-депутатами.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Дмитрия Саввина и Александра Уарова было возбуждено в апреле 2018 года. Их подозревают в получении 900 тыс. рублей от генерального директора ОАО «Сахаплемобъединение» Степана Охлопкова. Средства, как полагает следствие, были переданы народным избранникам с целью увеличить финансирование компании.