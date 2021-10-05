Магадан, 5 октября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. В Магаданской области с 4 по 10 октября проходит «Неделя учителя» — особое внимание работникам образования уделяют их ученики. Они посвящают своим любимым учителям мюзиклы, навещают дома ветеранов и благодарят за знание и труд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «День учителя: праздник педагогов в условиях пандемии — все новости»

В эти дня октября запланированы: флешмоб «Что меня объединяет с моим учителем?», учащиеся лицея №1 решили, что их учителя заслуживают в качестве признания как минимум красной дорожки, — именно ее они решили постелить на входе в здание, ученики школы №20 учителей на заслуженном отдыхе поздравят на дому, гимназия №24 покажет выставку-презентацию профессиональных достижений «Город мастеров».

В школах пройдут праздничные концерты, спектакли, видеопоздравления, которые будут транслироваться в рекреациях школ, классах.

Также в школах готовятся к дню самоуправления — старшеклассники самостоятельно проведут уроки и даже будут руководить школой.

5 октября в центре культуры Магадана состоится праздничный концерт, на котором поздравят учителей, молодых специалистов и ветеранов педагогического труда.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил педагогическое сообщество с профессиональным праздником — Днём учителя.