Вашингтон, , 04:21 — REGNUM Все необходимые усилия намерен приложить для улучшения отношений с Францией президент США Джозеф Байден. Об этом 5 октября заявил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри в интервью телеканалу BFMTV после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Джон Керри Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Керри, американский лидер придерживается идеи улучшения американо-французских отношений и будет далее действовать в этом направлении. Как заверил слушателей Керри, президент Байден намерен оставить в стороне все мелкие проблемы, возникшие во взаимоотношениях двух государств и собирается смотреть в будущее.

Керри уточнил, что лично он абсолютно уверен в возможности восстановления отношений между США и Францией, несмотря на недовольство французской стороны. Спецпредставитель президента США пояснил, что дал главе Белого дома полное описание сложившейся ситуации, так как Байден не был в курсе впечатления, сложившегося о США у французов.

«Франция исторически является крупной страной-лидером, она написала много страниц в мировой истории, причем немало из них наши страны написали вместе. Мы разделяем общие ценности стремления к свободе и справедливости. Все это гораздо сильнее, чем те разногласия, которые возникли в последние дни», — отметил Керри.

Керри добавил, что его переговоры с Макроном прошли весьма успешно, в дружеском ключе, без какой-либо напряжённости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен запланировал поездку во Францию на фоне обострения отношений между двумя странами после сделки AUKUS с подводными лодками.

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